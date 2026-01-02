Wirtschaft

Mehr Tempo für die Energiewende: Rekord bei neuen Stromleitungen

Wind- und Solarstrom brauchen Platz im Netz. Weil dieser lange fehlte, stockte der Umbau des Energiesystems. 2025 jedoch genehmigte die Bundesnetzagentur so viele Kilometer neuer Stromleitungen wie noch nie – ein wichtiger Schritt für die Inbetriebnahme zentraler Projekte ab 2027.