Wirtschaft

Arbeitsmarkt stagniert: Erwerbstätigenzahl 2025 leicht rückläufig

Erstmals seit dem Ende der Corona-Krise ist die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland nicht mehr gewachsen. Wie das Statistische Bundesamt nach einer ersten Schätzung mitteilt, waren im Jahr 2025 rund 46,0 Millionen Menschen erwerbstätig – etwa 5.000 weniger als im Vorjahr.