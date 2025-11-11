Unternehmen

Home-Office und Feierabend: Warum das Recht auf Abschalten jetzt gesetzlich gestärkt wird

Die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben verschwimmen, besonders im Home-Office. Viele fühlen sich nach Feierabend verpflichtet, E-Mails zu prüfen oder Anrufe zu beantworten. Wie lässt sich sicherstellen, dass Arbeitnehmer wirklich abschalten können, ohne den Betrieb zu beeinträchtigen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.11.2025 12:19
Lesezeit: 3 min
Home-Office und Feierabend: Warum das Recht auf Abschalten jetzt gesetzlich gestärkt wird
Klare Grenzen im Home-Office: Ein geplantes Gesetz soll das Recht auf digitale Unerreichbarkeit nach Feierabend stärken (Foto: dpa) Foto: Fabian Strauch

Im Folgenden:

  • Warum das Recht auf Nichterreichbarkeit nach Feierabend bald gesetzlich verankert wird.
  • Wie die Balance zwischen beruflichen Anforderungen und digitalem Abschalten gelingen kann.
  • Welche Vorteile klare Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben für Unternehmen bringen.

