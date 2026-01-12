Nvidia-Aktie unter Druck: China zahlt vor und darf trotzdem zittern

Wird das verschärfte Abkommen mit China zur Gefahr für das Wachstum der Nvidia-Aktie? (Foto: dpa)

Nvidia-Aktie: Strengere Zahlungsbedingungen für chinesische Kunden

Nvidia verlangt von chinesischen Kunden, die H200-Chips erwerben wollen, künftig die vollständige Vorauszahlung der gesamten Bestellung. Aufträge müssen vollständig bezahlt werden, bevor sie bestätigt werden. Nach der Auftragserteilung sind weder Stornierungen noch Rückerstattungen oder Änderungen am Bestellumfang möglich. In Ausnahmefällen sollen statt Barzahlungen finanzielle Garantien oder bankinterne Sicherheiten akzeptiert werden, berichtet Reuters.

Die Pflicht zur Vorauszahlung für chinesische Kunden ist nicht neu. In der Vergangenheit reichte jedoch in einzelnen Fällen eine Anzahlung aus. Bei den H200-Chips geht Nvidia nun deutlich restriktiver vor. Hintergrund ist die Unsicherheit darüber, ob China die Einfuhr dieser Hochleistungsprozessoren letztlich genehmigen wird.

Hohe Nachfrage trifft auf begrenzte Liefermengen

Das slowenische Wirtschaftsportal Canik Finance berichtet unter Berufung auf Reuters, dass chinesische Technologieunternehmen mehr als zwei Millionen H200-Chips bestellt haben. Der Stückpreis liegt bei rund 27.000 US-Dollar. Das Bestellvolumen übersteigt die verfügbaren Lagerbestände von Nvidia deutlich, die sich auf etwa 700.000 Chips belaufen. Zwar haben chinesische Chip-Hersteller, darunter Huawei, eigene KI-Prozessoren wie den Ascend 910C entwickelt. In puncto Leistungsfähigkeit liegen diese jedoch weiterhin hinter den H200-Chips von Nvidia zurück. Besonders groß ist der Abstand beim Training umfangreicher und komplexer KI-Modelle.

Nach Informationen von Bloomberg könnte China bereits in diesem Quartal eine teilweise Genehmigung für den Import der H200-Chips erteilen. Demnach erwägen chinesische Behörden, den Import in begrenztem Umfang zuzulassen. Gleichzeitig soll der Einsatz der Chips in der Armee, in sensiblen staatlichen Einrichtungen, in der kritischen Infrastruktur sowie in sicherheitsrelevanten Bereichen untersagt werden. Das Portal The Information berichtete zudem, dass China mehrere heimische Technologieunternehmen aufgefordert habe, ihre Bestellungen von H200-Chips vorübergehend auszusetzen. Verlauf Nvidia-Aktie in US-Dollar. (Daten: Bloomberg, Grafik: DWN)

Neue Hürden für die Nvidia-Aktie

Für Deutschland ist die Entwicklung vor allem im Kontext der industriellen KI-Nutzung und der Halbleiterabhängigkeit relevant. Deutsche Industrieunternehmen und Rechenzentrumsbetreiber setzen bei KI-Anwendungen in großem Umfang auf Nvidia-Technologie. Eine weitere Politisierung der Lieferketten könnte mittelbar auch europäische Märkte betreffen, insbesondere bei steigenden Preisen oder eingeschränkter Verfügbarkeit leistungsfähiger KI-Hardware.