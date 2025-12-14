Finanzen

Nvidia-Aktie: Warum der Chipriese plötzlich um seinen Ruf kämpfen muss

Die enormen Kursgewinne von Nvidia haben den Chipkonzern zum Symbol eines Marktes gemacht, der zwischen technologischem Fortschritt und wachsender Skepsis schwankt. Während das Unternehmen die Vorwürfe über Bilanzierung und Finanzierungsmodelle zurückweist, häufen sich Vergleiche mit historischen Übertreibungsphasen. Wer verstehen will, ob der Boom trägt oder kippt, muss die Risiken hinter Investitionen, Chipzyklen und Kundendynamik aufmerksam verfolgen.