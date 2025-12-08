Politik
Kommentar

EU-Krisenpolitik: Ein Plüschelefant gegen Putin und Trump

Ein harmloser Plüschelefant entlarvt ein System voller Überregulierung und geopolitischer Schwäche. Warum ein Plüschelefant die EU-Krisenpolitik entlarvt.
Autor
Rok Pikon
08.12.2025 07:12
Lesezeit: 3 min
EU-Krisenpolitik: Ein Plüschelefant gegen Putin und Trump
Sinnbildlich steht ein Spielzeug für das irrationale Handeln der EU. (Foto:dpa) Foto: Marcus Brandt

Im Folgenden:

  • Warum ein 12 Zentimeter kleiner Plüschelefant die Überregulierung des EU-Binnenmarktes entlarvt.
  • Weshalb Belgien die Nutzung eingefrorener russischer Vermögen für Ukraine-Kredite blockiert.
  • Wie die EU zwischen Trump und Putin ihre geopolitische Handlungsfähigkeit verliert.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

EU-Krisenpolitik: Ein Plüschelefant gegen Putin und Trump
DWN
Politik
Politik EU-Krisenpolitik: Ein Plüschelefant gegen Putin und Trump
08.12.2025

Ein harmloser Plüschelefant entlarvt ein System voller Überregulierung und geopolitischer Schwäche. Warum ein Plüschelefant die...

Norwegen unter Druck: Wachsende Spannungen an der NATO-Grenze zu Russland
DWN
Politik
Politik Norwegen unter Druck: Wachsende Spannungen an der NATO-Grenze zu Russland
08.12.2025

Die nördlichste Region Norwegens erlebt seit Jahren ein Spannungsfeld aus militärischer Präsenz, hybriden Angriffen und politischem...

Bitcoin-Kurs: Zinssignale aus Japan belasten Stimmung am Kryptomarkt – wie es weitergeht
DWN
Finanzen
Finanzen Bitcoin-Kurs: Zinssignale aus Japan belasten Stimmung am Kryptomarkt – wie es weitergeht
07.12.2025

Der Bitcoin-Kurs steht erneut im Mittelpunkt der Marktdebatten, da globale Zinssignale und eine wachsende Verunsicherung unter Anlegern die...

Social Media im Umbruch: KI verdrängt persönliche Beiträge immer mehr
DWN
Technologie
Technologie Social Media im Umbruch: KI verdrängt persönliche Beiträge immer mehr
07.12.2025

Die sozialen Netzwerke verändern sich rasant, während persönliche Beiträge seltener werden und KI-Inhalte die Feeds bestimmen. Welche...

Nvidia-Aktie: Weshalb selbst starke Zahlen ein strukturelles Problem nicht lösen
DWN
Finanzen
Finanzen Nvidia-Aktie: Weshalb selbst starke Zahlen ein strukturelles Problem nicht lösen
07.12.2025

Die Nvidia-Aktie glänzt mit beeindruckenden Ergebnissen, doch Anleger übersehen oft ein zentrales Risiko. Die enorme Größe des Konzerns...

Mautkosten in Europa steigen: Wie sich Speditionen jetzt Wettbewerbsvorteile sichern
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Mautkosten in Europa steigen: Wie sich Speditionen jetzt Wettbewerbsvorteile sichern
07.12.2025

Trotz wachsender Belastungen im europäischen Transportsektor zeigt sich immer deutlicher, dass Mautgebühren weit mehr sind als ein...

Weihnachten mit kleinerem Budget: Viele Menschen müssen bei Weihnachtsgeschenken sparen
DWN
Panorama
Panorama Weihnachten mit kleinerem Budget: Viele Menschen müssen bei Weihnachtsgeschenken sparen
07.12.2025

Weihnachten rückt näher, doch viele Haushalte kalkulieren strenger als je zuvor. Eine neue Umfrage zeigt, wie stark Preissteigerungen die...

OpenAI-Bilanz: Deloitte prüft Milliardenpläne und Michael Burry entfacht Debatte
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft OpenAI-Bilanz: Deloitte prüft Milliardenpläne und Michael Burry entfacht Debatte
07.12.2025

OpenAIs rasanter Aufstieg und die enormen Investitionspläne des Unternehmens rücken die Transparenz der OpenAI-Bilanz in den Mittelpunkt....