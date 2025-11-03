Politik

Anders Fogh Rasmussen hat viele Male mit Putin die Kräfte gemessen. Jetzt schlägt er Alarm

Ein Ex-NATO-Generalsekretär warnt: Europa ist zu langsam, zu zögerlich und falsch geführt. Anders Fogh Rasmussen fordert eine grundlegende Wende hin zu NATO-Aufrüstung, industrieller Mobilisierung und klarer Abschreckung. Seine Prognose: Wer jetzt bremst, riskiert die nächste Eskalation.