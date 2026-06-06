Unternehmen

Deutsche Wirtschaftspolitik unter Beschuss: Mittelstand und Traditionsunternehmen in Existenznot

Insolvenzrekorde, verzweifelte Unternehmer und eine stagnierende Wirtschaft. Die Existenznot in deutschen Firmen geht um, die Lage war noch nie so schlimm. Die wirtschaftliche Krise verschärft sich und eine neue ifo-Umfrage zeigt eine besorgniserregende Entwicklung auf.