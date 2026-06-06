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Deutsche Wirtschaftspolitik unter Beschuss: Mittelstand und Traditionsunternehmen in Existenznot

Insolvenzrekorde, verzweifelte Unternehmer und eine stagnierende Wirtschaft. Die Existenznot in deutschen Firmen geht um, die Lage war noch nie so schlimm. Die wirtschaftliche Krise verschärft sich und eine neue ifo-Umfrage zeigt eine besorgniserregende Entwicklung auf.
Autor
Stephanie Schoen
06.06.2026 13:47
Aktualisiert: 01.01.2030 11:23
Lesezeit: 4 min
Deutsche Wirtschaftspolitik unter Beschuss: Mittelstand und Traditionsunternehmen in Existenznot
Eine Passantin geht vor einem Plakat mit der Aufschrift «Wir schließen - Räumungsverkauf!» an einer Schaufensterscheibe in der Innenstadt entlang (Foto: dpa). Foto: Michael Brandt

Im Folgenden:

  • Welche Branchen besonders betroffen
  • Wo die schlimmsten Probleme drücken
  • Warum die deutsche Wirtschaftspolitik versagt

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