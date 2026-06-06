Politik

Atomabkommen mit dem Iran: Warum Trump Obamas Iran-Deal zu Fall brachte

Donald Trump macht keinen Hehl daraus, dass er Barack Obamas Iran-Politik für einen Fehler hält. Der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen im Jahr 2018 veränderte die Lage im Nahen Osten grundlegend und ebnete den Weg für den aktuellen Iran-Konflikt. Doch warum galt der Deal damals überhaupt als so umstritten?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
06.06.2026 07:22
Lesezeit: 3 min
Atomabkommen mit dem Iran: Warum Trump Obamas Iran-Deal zu Fall brachte
Archivbild von 2017: US-Präsident Donald Trump (links) unterhält sich mit dem früheren Präsidenten Barack Obama. (Foto: dpa) Foto: Andrew Harnik

Im Folgenden:

  • Warum galt das Atomabkommen einst als diplomatischer Meilenstein?
  • Weshalb lehnte Trump den Iran-Deal von Anfang an ab?
  • Welche Zugeständnisse machte der Iran im Abkommen?

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