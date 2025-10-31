Wirtschaft

Deutschland investiert 900 Mio. Euro: Eine Drohnen-Brigade für Litauen

Deutschland rüstet sich industriell und militärisch neu, was Fragen nach Strategie, Kontrolle und wirtschaftlichen Folgen aufwirft. Welche politischen und wirtschaftlichen Implikationen ergeben sich aus der Nähe zwischen privater Hochtechnologie und staatlichen Sicherheitsinteressen, und wie will Berlin sie beantworten?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
31.10.2025 16:00
Lesezeit: 3 min
Deutschland investiert 900 Mio. Euro: Eine Drohnen-Brigade für Litauen
Deutschland investiert 900 Mio. Euro in Drohnen zur Ausstattung der Bundeswehr in Litauen (Foto: dpa) Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland 900 Millionen Euro in heimische Kamikaze-Drohnenproduktion investiert.
  • Wie drei deutsche Unternehmen bis zu 12.000 Drohnen für Litauen herstellen werden.
  • Welche strategische Bedeutung die geplante Brigade mit 5.000 Soldaten an der NATO-Ostflanke hat.

