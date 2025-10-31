Wirtschaft

Deutschland investiert 900 Mio. Euro: Eine Drohnen-Brigade für Litauen

Deutschland rüstet sich industriell und militärisch neu, was Fragen nach Strategie, Kontrolle und wirtschaftlichen Folgen aufwirft. Welche politischen und wirtschaftlichen Implikationen ergeben sich aus der Nähe zwischen privater Hochtechnologie und staatlichen Sicherheitsinteressen, und wie will Berlin sie beantworten?