Technologie

E-Auto: Gebrauchte Elektroautos könnten bald deutlich attraktiver werden

Der Markt für gebrauchte Elektroautos wächst, bleibt aber deutlich hinter klassischen Verbrennern zurück. Gründe dafür sind hohe Wertverluste und Unsicherheiten bei Käufern. Experten sehen dennoch großes Potenzial für Stromer – doch welche Hürden müssen zuvor überwunden werden?