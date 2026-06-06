Wirtschaft

IEA-Bericht: Das Zeitalter der Elektrizität beginnt mit Rekordinvestitionen

Die zweite Energiekrise in fünf Jahren verändert den globalen Energiemarkt. Strom, Netze, Batterien und Solarenergie rücken ins Zentrum neuer Investitionen.
Autor
avtor
Nataša Koražija
06.06.2026 17:43
Lesezeit: 4 min
IEA-Bericht: Das Zeitalter der Elektrizität beginnt mit Rekordinvestitionen
Wenn Deutschland weiterhin so langsam in Sachen Energie investiert und genehmigt, geraten wir noch mehr in den Rückstand. (Foto: dpa) Foto: Thomas Warnack

Im Folgenden:

  • Warum saubere Energie 2026 doppelt so viel Investitionen anzieht wie fossile Brennstoffe.
  • Weshalb Solarenergie täglich eine Milliarde Dollar erhält und Batterien am schnellsten wachsen.
  • Wie die globale Elektrifizierung Versorgungssicherheit und industrielle Wettbewerbsfähigkeit neu definiert.

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Nataša Koražija

Zum Autor:

Nataša Koražija ist leitende Journalistin und Redakteurin bei der slowenischen Wirtschaftszeitung Casnik Finance und hat sich auf die Bereiche Energie, Umwelt, Infrastruktur und Logistik spezialisiert. 

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