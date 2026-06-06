Wirtschaft

KI-Logistik fordert Frachtgiganten heraus

Die Frachtbranche galt lange als Geschäft aus Stahl, Schiffen und Terminals. Nun dringt KI in die Buchungen ein, automatisiert Dokumente und stellt alte Erfolgsmodelle infrage. Für Mærsk könnte der Besitz schwerer Anlagen plötzlich wieder ein Vorteil werden. Für DSV wird dagegen entscheidend, ob Daten, Kundenbeziehungen und Größe reichen, um Amazon und andere neue Angreifer auf Abstand zu halten.
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Leonora Beck, Trine Vestergaard
06.06.2026 09:47
Lesezeit: 7 min
KI-Logistik fordert Frachtgiganten heraus
KI verändert die Frachtbranche. Mærsk setzt auf Schiffe, DSV auf Daten. (Foto: dpa | Christian Charisius) Foto: Christian Charisius

Im Folgenden:

  • Warum KI-Logistik die Machtverhältnisse im Frachtgeschäft verschiebt.
  • Wie Amazon Mærsk und DSV im Transportmarkt herausfordert.
  • Weshalb Schiffe für Mærsk plötzlich wieder zum Vorteil werden.

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