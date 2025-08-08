Technologie

Trübe wirtschaftliche Lage lindert Engpass an IT‑Fachkräften

Die Wirtschaft in Deutschland schrumpft seit über zwei Jahren. Während viele Branchen unter Konjunktursorgen leiden, zeigt sich im Segment der IT‑Arbeitskräfte zumindest eine leichte Entspannung. Das ist allerdings kein gutes Zeichen.