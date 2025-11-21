Finanzen

Teurer Überziehungs-Kredit: Fast 20 Prozent Zinsen

Das Girokonto dauerhaft in den Miesen stehenzulassen, ist keine gute Idee. Eine Auswertung zeigt, dass vor allem bei kleineren Banken der Dispokredit sehr teuer ist. Warum viele Bankkunden für Dispokredite fast 20 Prozent Zinsen zahlen müssen.