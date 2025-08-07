Wirtschaft

Transportbranche im Fadenkreuz: Hackerangriffe nehmen rasant zu

Geopolitische Konflikte und digitale Aufrüstung treiben Cyberattacken auf Transportunternehmen in die Höhe. Laut einer Studie sind Reedereien, Häfen und Logistikfirmen bevorzugte Ziele, um globale Lieferketten zu stören. Experten warnen: Die Angriffe werden professioneller – und die Branche ist unzureichend vorbereitet.