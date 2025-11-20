Politik

Friedensverhandlungen in Sicht? USA arbeiten an Ideen für Kriegsende in der Ukraine – Kritik von der EU

Ein angeblicher 28-Punkte-Plan für ein Kriegsende in der Ukraine sorgt für Aufsehen. Kiew sieht sich unter Druck. In der EU regt sich Kritik. Bemängelt wird eine Dominanz der bisherigen russischen Maximalforderungen. US-Außenminister Rubio erklärt seine Sicht. Und der Kreml?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
20.11.2025 17:17
Aktualisiert: 21.11.2025 06:04
Lesezeit: 3 min
Friedensverhandlungen in Sicht? USA arbeiten an Ideen für Kriegsende in der Ukraine – Kritik von der EU
Der Druck auf Selenskyj wächst: Vorgesehen ist demnach auch, dass die Ukraine auf einen Nato-Beitritt verzichtet, eine Amnestie für Kriegsverbrecher und die Rückkehr Russlands in die Weltwirtschaft akzeptiert. (Foto: dpa) Foto: Efrem Lukatsky

Im Folgenden:

  • Warum ein angeblicher 28-Punkte-Friedensplan für die Ukraine internationale Kritik auslöst.
  • Wie die EU auf Beteiligung an möglichen Friedensverhandlungen für die Ukraine drängt.
  • Welche Maximalforderungen Russlands im diskutierten US-Friedensplan dominieren sollen.

