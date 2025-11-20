Politik

Friedensverhandlungen in Sicht? USA arbeiten an Ideen für Kriegsende in der Ukraine – Kritik von der EU

Ein angeblicher 28-Punkte-Plan für ein Kriegsende in der Ukraine sorgt für Aufsehen. Kiew sieht sich unter Druck. In der EU regt sich Kritik. Bemängelt wird eine Dominanz der bisherigen russischen Maximalforderungen. US-Außenminister Rubio erklärt seine Sicht. Und der Kreml?