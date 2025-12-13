Technologie

Lidl krempelt den Einkauf um: Warum die Scan-and-Go-Technologie den Handel umdreht

Litauens Handelsketten treiben den digitalen Umbruch voran. Das Selbstscansystem Scan & Go kommt nun in die Lidl Filialen. Bisher wurde angenommen, dass diese Lösung vor allem für große Geschäfte mit umfangreichem Sortiment geeignet sei. Der Schritt von Lidl zeigt jedoch, dass Effizienz auch in anderen Formaten erwartet wird.