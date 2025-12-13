Panorama

Feiertage 2026: Alle Termine, Brückentage und Regeln – wie Sie am besten profitieren

Die Feiertage 2026 liegen günstig und ermöglichen viele lange Wochenenden. Wer früh plant, kann deshalb Brückentage optimal nutzen. Unternehmen müssen jedoch bei Feiertagsarbeit strenge Regeln beachten. Mehr dazu erfahren Sie im folgenden Artikel.