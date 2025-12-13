Panorama

Feiertage 2026: Alle Termine, Brückentage und Regeln – wie Sie am besten profitieren

Die Feiertage 2026 liegen günstig und ermöglichen viele lange Wochenenden. Wer früh plant, kann deshalb Brückentage optimal nutzen. Unternehmen müssen jedoch bei Feiertagsarbeit strenge Regeln beachten. Mehr dazu erfahren Sie im folgenden Artikel.
Iana Roth
13.12.2025
Feiertage 2026: Übersicht aller gesetzlichen Termine in Deutschland. (Bild: istockphoto.com/ Kunakorn Rassadornyindee) Foto: Kunakorn Rassadornyindee

Im Folgenden:

  • • Welche günstigen Feiertage 2026 für maximale Brückentage sorgen.
  • • Warum Arbeitnehmer bei Feiertagsarbeit besondere Rechte auf Ersatzruhetage haben.
  • • Wie Unternehmen die gesetzlichen Feiertagsregelungen korrekt umsetzen müssen.

13.12.2025

Die Feiertage 2026 liegen günstig und ermöglichen viele lange Wochenenden. Wer früh plant, kann deshalb Brückentage optimal nutzen....

