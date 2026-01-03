Unternehmen

Forschungszulage 2026: Bis zu 4,2 Mio. Euro Förderung für Betriebe

Mit höheren Fördersätzen und pauschalen Gemeinkosten wird die Forschungszulage zu einem der wirkungsvollsten Wettbewerbshebel für Unternehmen. Millionenbeträge liegen ab 2026 bereit – doch viele Betriebe wissen nicht einmal, dass sie Anspruch haben.
Autor
avtor
Anika Völger
03.01.2026 14:23
Lesezeit: 4 min
Forschungszulage 2026: Bis zu 4,2 Mio. Euro Förderung für Betriebe
Die Forschungszulage fördert Innovationen unbürokratisch über die Steuererklärung. Unternehmen aller Größen in Deutschland können diese steuerliche Unterstützung nutzen. (Foto: iStock/Credit: Giuseppe Elio Cammarata) Foto: Giuseppe Elio Cammarata

Im Folgenden:

  • Warum der Mittelstand eine der einfachsten Förderungen kaum nutzt.
  • Was die Reform 2026 zur größten Chance für Unternehmen macht.
  • Ob Ihr Betrieb Anspruch hat – und wie viel Geld Sie sich sichern können.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

 

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Forschungszulage 2026: Bis zu 4,2 Mio. Euro Förderung für Betriebe
DWN
Unternehmen
Unternehmen Forschungszulage 2026: Bis zu 4,2 Mio. Euro Förderung für Betriebe
03.01.2026

Mit höheren Fördersätzen und pauschalen Gemeinkosten wird die Forschungszulage zu einem der wirkungsvollsten Wettbewerbshebel für...

Job Rotation: Wie Unternehmen mit Mitarbeiter-Rotation die Monotonie besiegen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Job Rotation: Wie Unternehmen mit Mitarbeiter-Rotation die Monotonie besiegen
03.01.2026

Arbeitgeber werden permanent vor die Herausforderung gestellt, ihre Mitarbeiter zu halten. Denn: Viele wünschen sich Weiterentwicklung und...

4 Kriterien bei der Aktienauswahl: Eine erfolgreiche Strategie für nachhaltige Investments
DWN
Finanzen
Finanzen 4 Kriterien bei der Aktienauswahl: Eine erfolgreiche Strategie für nachhaltige Investments
03.01.2026

Viele Anleger verlieren sich bei der Aktienauswahl in Zahlen und Prognosen, ohne bessere Ergebnisse zu erzielen. Lässt sich der...

Vorsätze der Deutschen: Mehr Zeit mit Familie und Freunden
DWN
Panorama
Panorama Vorsätze der Deutschen: Mehr Zeit mit Familie und Freunden
03.01.2026

Zum Jahreswechsel lassen viele Menschen die vergangenen Monate Revue passieren – und fassen neue Vorsätze. Die meisten bleiben dabei den...

Himmelsspektakel im neuen Jahr: Totale Sonnenfinsternis zieht im August über Europa
DWN
Panorama
Panorama Himmelsspektakel im neuen Jahr: Totale Sonnenfinsternis zieht im August über Europa
03.01.2026

Ein seltenes astronomisches Ereignis wirft seine Schatten voraus: Am 12. August 2026 verdunkelt der Mond weite Teile der Sonne und sorgt...

KMU und die KI-Frage: Weitertrainieren, proprietär bleiben oder Open Source?
DWN
Technologie
Technologie KMU und die KI-Frage: Weitertrainieren, proprietär bleiben oder Open Source?
03.01.2026

Nach der Testphase wird es ernst für den Mittelstand. Wer generative KI dauerhaft wirtschaftlich und unabhängig betreiben will, muss...

US-Börsen: Wall Street beginnt das Jahr 2026 mit einem verhaltenen Anstieg
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Wall Street beginnt das Jahr 2026 mit einem verhaltenen Anstieg
02.01.2026

Der US-Aktienmarkt startete mit einem moderaten Anstieg in das Jahr 2026, doch blieben die Anleger nach einem starken Jahr vorsichtig und...

Welzhofer: Wie ein Familienunternehmen mit Wildvogelfutter erfolgreich ist
DWN
Unternehmensporträt
Unternehmensporträt Welzhofer: Wie ein Familienunternehmen mit Wildvogelfutter erfolgreich ist
02.01.2026

Die Firma Welzhofer aus Schwaben beliefert ihre Kunden mit Futtermitteln für Wildvögel und hat sich damit erfolgreich in einer...