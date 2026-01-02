Finanzen

US-Börsen: Wall Street beginnt das Jahr 2026 mit einem verhaltenen Anstieg

Der US-Aktienmarkt startete mit einem moderaten Anstieg in das Jahr 2026, doch blieben die Anleger nach einem starken Jahr vorsichtig und beobachteten aufmerksam die Entwicklung der Renditen von US-Staatsanleihen.
02.01.2026
Die US-Börsen stehen seit Jahrzehnten im Fokus internationaler Anleger. (Foto: Dmitry Vinogradov/iStock) Foto: Dmitry Vinogradov/iStock

Der S&P 500 Index stieg um fast 0,2 Prozent, der Dow Jones Industrial Average legte um 0,6 Prozent zu. Der technologielastige Nasdaq Composite beendete den Tag hingegen leicht im Minus.

Im Technologiesektor gaben Kursverluste den Ton an: Die Microsoft-Aktie fiel um 2 Prozent und Tesla um über 2 Prozent, da die Auslieferungsergebnisse der Unternehmen die Anleger enttäuschten.

Gleichzeitig zeigten mehrere Sektoren Stärke: Unter den Halbleiterherstellern stachen Nvidia und Micron Technology hervor; auch Aktien aus den Bereichen Energie, Industrie und Versorger notierten im Plus.

Optimismus trifft auf Realität

Die Marktstimmung war von Widersprüchen geprägt. Ende 2025 waren viele Analysten optimistisch – die Stärke von künstlicher Intelligenz und des Technologiesektors verhalf dem S&P 500 im dritten Jahr in Folge zu einem zweistelligen Anstieg. Obwohl zahlreiche Prognosen ein anhaltendes Wachstum auch für 2026 vorhersagen, bleibt wegen hoher Bewertungen und Sorgen, dass die Rentabilität der hohen Kapitalausgaben geringer als erwartet ausfallen könnte, Vorsicht geboten.

„Die Marktteilnehmer sind vielleicht nicht per se vorsichtig“, merkte Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers, in einem Interview mit Bloomberg an. „Aber sie gehen möglicherweise bereits voll investiert in das neue Jahr.“

Die größten Gewinner und Verlierer des Tages

Der größte Gewinner des Tages war Fluence Energy, deren Aktie um 16,33 Prozent kletterte. Es folgte die SanDisk Corporation, deren Aktie um 15,97 Prozent stieg, nachdem bekannt gegeben wurde, dass Alexander R. Bradley in den Vorstand eingetreten ist und auch in den Prüfungsausschuss berufen wurde.

Der größte Verlierer war Paymentus Holdings, deren Aktie um 9,88 Prozent fiel. An zweiter Stelle lag Klaviyo mit einem Wertverlust von 9,7 Prozent.

Der Goldpreis gab im Tagesverlauf frühere Gewinne wieder ab, während der Silberpreis um etwa 1,2 Prozent stieg. Der US-Dollar festigte sich gegenüber einem Währungskorb, Bitcoin stieg um 1,6 Prozent.

Anleiherenditen und makroökonomische Spannungen

Im Fokus der Anleger standen auch die Renditen von Staatsanleihen, die den Aktienmarkt unter Druck setzen könnten, sollten sie zu schnell ansteigen. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe stieg um zwei Basispunkte auf 4,19 Prozent, während die Rendite der 30-jährigen Anleihe im Tagesverlauf 4,88 Prozent erreichte – den höchsten Stand seit September –, bevor sie leicht zurückging.

Das große Ganze: Was ist 2026 zu erwarten?

Nach Einschätzung der Strategen der Deutschen Bank werden die Finanzmärkte im Jahr 2026 neben künstlicher Intelligenz von mehreren wichtigen Themen beeinflusst: unter anderem von Entwicklungen in der US-Handelspolitik sowie einem vor dem Obersten Gerichtshof verhandelten Fall, der die Zukunft der Steuergesetze maßgeblich prägen könnte.

Aufmerksamkeit gilt auch den Personalveränderungen bei der Federal Reserve – Präsident Donald Trump dürfte in den kommenden Monaten einen Nachfolger für den derzeitigen Vorsitzenden Jerome Powell benennen.

Barclays Plc warnt, dass der Markt unter Volatilitätsdruck geraten könnte, da er auf Rekordniveaus in das neue Jahr gestartet ist und „übermäßig abhängig vom Erfolg der KI“ sei. Gleichzeitig prognostiziert Barclays ein anhaltendes Wachstum, gestützt auf stabile Unternehmensgewinne und ein günstiges Gleichgewicht zwischen Wirtschaftswachstum und Geldpolitik.

Die Strategen der Bank of America prognostizieren, dass der S&P 500 im Jahr 2026 auf 7100 Punkte steigen könnte, was einem Zuwachs von etwa 4 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau entsprechen würde.

„Die wachsende Kapitalintensität großer Technologieunternehmen, die einen unverhältnismäßig großen Teil des Index ausmachen, hohe Bewertungen sowie eine mögliche Abkühlung des Arbeitsmarktes – teilweise aufgrund der Verbreitung von künstlicher Intelligenz – deuten auf die Notwendigkeit eines vorsichtigen Ansatzes hin“, schrieb das Strategie-Team der Bank in seiner Analyse.



