KMU und die KI-Frage: Weitertrainieren, proprietär bleiben oder Open Source?

Nach der Testphase wird es ernst für den Mittelstand. Wer generative KI dauerhaft wirtschaftlich und unabhängig betreiben will, muss Kosten, Infrastruktur, Datenhoheit und Abhängigkeiten neu ordnen. Warum Open Source für KMU zum strategischen Faktor wird.
Autor
Carsten Schmidt
03.01.2026 05:49
Lesezeit: 5 min
Mitte November erfolgte im brandenburgischen Lübbenau der symbolische Spatenstich für ein Rechenzentrum (Foto: Schwarz Digits.jpg). Foto: Eric Wetzel

Im Folgenden:

  • Wie Open Source KI-Betriebskosten senkt und Ressourcen planbar macht
  • Warum Vendor Lock-in zum strategischen Risiko für Unternehmen wird
  • Warum mittelständische Firmen offene KI-Architekturen ausrollen sollten

