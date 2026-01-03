Job Rotation: Wie Unternehmen mit Mitarbeiter-Rotation die Monotonie besiegen

Job Rotation: Definition von Mitarbeiter-Rotation

Bei einer Job Rotation wechseln Arbeitnehmer für einen zuvor festgelegten Zeitraum auf eine andere Position oder in einen anderen Aufgabenbereich innerhalb des Unternehmens. Je nach Form können die Aufgaben auf dem gleichen oder einem höheren Anspruchsgrad sein.

Diese Methode der Personalentwicklung dient dazu, Monotonie, unausgewogener Belastung und Langeweile entgegenzuwirken. Fließbandarbeiter oder Personen, die ausschließlich am Computer arbeiten, sind häufig einseitig belastet und können sich mit der Zeit an ihren Aufgaben langweilen. Ein Wechsel zu einer anderen Tätigkeit kann die Motivation und Leistungsfähigkeit steigern. Toyota wendet das Modell beispielsweise in der Produktion an: Mitarbeiter wechseln dort alle zwei Stunden zu einer anderen Aufgabe. Dadurch wird sichergestellt, dass sie mehrere verschiedene Tätigkeiten beherrschen und nicht in Monotonie verfallen. Außerdem wird die Job Rotation als „Training on the job“ Maßnahme eingesetzt zur Weiterentwicklung von Mitarbeitern, zum Beispiel hin auf eine Führungsposition. So bereitet Unilever mit seinem „Future Leaders Programme“ zukünftige Führungskräfte auf ihre Aufgaben vor. Teilnehmer durchlaufen in dem dreijährigen Programm verschiedene Abteilungen und Standorte des Konzerns und erhalten so einen umfassenden Einblick.

Ein Blick über den eigenen Tellerrand hinaus

Eine Job Rotation bringt viele Vorteile mit sich. Mitarbeiter eignen sich neue Skills an und lernen das Arbeitsfeld anderer Personen im Unternehmen kennen. Dadurch wird die Vernetzung innerhalb des Unternehmens gesteigert und das gegenseitige Verständnis untereinander kann erhöht werden. Darüber hinaus können Mitarbeiter durch die fachliche Weiterentwicklung bei Personalmangel breiter eingesetzt werden. Sie haben nicht nur in ihrem eigentlichen Bereich wertvolle Erfahrung gesammelt, sondern sich auch in einer anderen Tätigkeit praktisches Wissen angeeignet. Zusätzlich drückt die Maßnahme Wertschätzung gegenüber dem Arbeitnehmer aus. Dies kann die Mitarbeiterbindung erhöhen.

Trotz der vielen Vorteile erfordert eine Job Rotation einen enormen Zeitaufwand. Einsätze müssen sorgfältig geplant werden und durch die Tätigkeits-Rotation kann wertvolle Arbeitszeit für den eigentlichen Aufgabenbereich verloren gehen. Außerdem muss bedacht werden, dass sich nicht alle Mitarbeiter nach Weiterentwicklung sehnen. Bei manchen Angestellten kann das Rotieren der Aufgaben auch zu einem Gefühl der Überforderung führen. Zudem eignet sich das Modell nicht für alle Tätigkeiten. Jobs, die zum Beispiel ein hohes spezifisches Fachwissen erfordern, können ohne entsprechendes Vorwissen nicht von Externen übernommen werden.

Job Rotation: Beispiele für verschiedene Modelle der Mitarbeiterentwicklung

Die Formen von Job Rotation sind vielfältig und abhängig von der jeweiligen Person und dem gewünschten Ziel der Maßnahme.

Job Enlargement

Beim Job Enlargement wird der bereits bestehende Tätigkeitsbereich eines Mitarbeiters mit Aufgaben aus demselben Anforderungsniveau erweitert. Dies geschieht häufig bei internen Umstrukturierungen oder Personalengpässen sowie in Bereichen mit variierender Nachfrage.

Job Enrichment

Das Job Enrichment geht noch eine Stufe weiter: Hier werden Aufgaben aus einem höheren Anforderungsniveau hinzugefügt. Diese Form der Job Rotation wird in der Regel bei der Weiterentwicklung zur Führungskraft angewandt.

Job Swapping

Beim Swapping tauschen zwei Parteien mit gleicher Qualifikation für eine festgelegte Zeit ihren Job. Mitarbeiter lernen so die Aufgaben ihres Tauschpartners kennen und profitieren dadurch langfristig von einem höheren gegenseitigen Verständnis.

Shadowing

Job Shadowing ist auch unter dem Namen Hospitation bekannt. Hierbei begleitet eine Person einen erfahrenen Mitarbeiter bei seinen täglichen Aufgaben und erhält Einblick in den Arbeitsalltag und die Arbeitsabläufe des Mitarbeiters. In der Regel arbeitet die beschattende Person aber nicht mit, sondern lernt durch Beobachtung und gezieltes Fragenstellen. Diese Maßnahme eignet sich vor allem für Mitarbeiter, die neu ins Unternehmen kommen.

Job Visiting

Das Job Visiting wird häufig angewandt, um einen internen Stellenwechsel zu vollziehen. Hier wird der ursprüngliche Job beibehalten und eine gewisse Stundenanzahl in eine andere Tätigkeit hineingeschnuppert. Mitarbeiter entwickeln ein Verständnis für andere Bereiche des Unternehmens und können herausfinden, welcher interne Tätigkeitsbereich ihren Interessen entspricht.

Trainee-Programme für Job Rotation

Auch in Trainee-Programmen wird Job Rotation angewandt. Die Trainees durchlaufen verschiedene Abteilungen im Unternehmen und lernen unterschiedliche Aufgaben kennen. Dadurch erhalten Trainees umfassende Einblicke und können einfacher entscheiden, welcher Tätigkeitsbereich ihnen für die Zukunft besonders gut liegt.

Mitarbeiter, die sich weiterentwickeln möchten und über eine gute Vernetzung innerhalb des Unternehmens verfügen, sind von enormer Bedeutung für ein Unternehmen. Um dies zu fördern, ist Job Rotation eine geeignete Maßnahme. Sie wirkt zudem Monotonie entgegen, fördert die Motivation und steigert die Flexibilität im Unternehmen. Es gibt unterschiedliche Job Rotation Modelle, welche je nach Zielsetzung und Person angewendet werden können.