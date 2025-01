Lesezeit: 9 min

Kernkraft: Für die einen ist sie die strahlende Verheißung der Zukunft, klimafreundlich und kostengünstig. Für die anderen gilt sie als ökologischer und ökonomischer Super-GAU. In den politischen Debatten feiert die Atomenergie ein Comeback. Zumindest für den Wahlkampf wird jetzt probehalber am Ausstieg aus dem Ausstieg getüftelt. Können neue Technologien und geballter Zweckoptimismus eine Renaissance der Kernenergie in Deutschland herbeiführen - und wäre dies überhaupt wünschenswert?

Kernkraft Renaissance in Deutschland? Blick auf das stillgelegte Kernkraftwerk Brokdorf. (Foto: dpa) Foto: Georg Wendt

Im Folgenden: Welche Rolle die Atomkraft im Wahlkampf spielt

Welche ungelösten Probleme Atomkraftwerke nach wie vor mit sich bringen

Wie Deutschland im internationalen Vergleich bei der Kernenergie abschneidet

