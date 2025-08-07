Wirtschaft

Deutschlands Exportbilanz: Plus im Halbjahr, aber Gefahr aus den USA

Deutschlands Exporteure melden ein leichtes Plus – doch die gute Nachricht hat einen Haken. Denn hinter dem Rekordwert brodelt ein strukturelles Problem: US-Präsident Trump eskaliert den Zollstreit mit Europa, und deutsche Hersteller verlieren an Wettbewerbsfähigkeit. Besonders für den Mittelstand wird es eng – der Rückgang im US-Geschäft ist deutlich, die Perspektiven trüb.