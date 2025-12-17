Unternehmen

Steve Jobs und die Zukunft der Führung: Warum Chefs jetzt umdenken müssen

Der Mittelstand arbeitet noch nach Regeln von gestern – doch die Herausforderungen von heute lassen sich damit kaum lösen. Der verstorbene Apple-Mitgründer Steve Jobs hat eindrucksvoll gezeigt, warum Sinn, Verantwortung und Freiraum mehr bewirken als jede Vorgabe. Und weshalb Führung jetzt neu gedacht werden muss.
Anika Völger
17.12.2025 12:11
Lesezeit: 3 min
Was Steve Jobs über Motivation wirklich wusste – und warum deutsche KMU mit Kontrolle, Präsenzkultur und Prozessen ihre besten Leute verlieren (Foto: dpa). Foto: Marcio Jose Sanchez

Im Folgenden:

  • Warum Sinn stärker motiviert als Geld.
  • Wie Kontrolle und Präsenzkultur KMU ausbremsen.
  • Welche Jobs-Prinzipien sofort Wirkung zeigen.

