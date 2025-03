Technologie

Balkonkraftwerk mit Speicher: Für wen sich die Investition wirklich lohnt

Balkonkraftwerk mit Speicher: eigenen Strom gewinnen, speichern und so Geld sparen. Doch so einfach ist es leider nicht, zumindest nicht für jeden. Eine neue Analyse der HTW Berlin zeigt: Effizienzverluste, hohe Kosten und ein oft zu geringer Solarertrag schmälern meist die erhofften Einsparungen bei den Speichern. Wer wirklich profitieren will, muss genau kalkulieren. Und braucht natürlich einen Balkon mit viel Sonne.