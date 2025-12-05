Technologie

Cloudflare-Störung: Netzwerk für Cyberabwehr verursacht Probleme bei Unternehmen

Eine weltweite Cloudflare-Störung hat am Freitag zahlreiche Webseiten und Apps aus dem Tritt gebracht. Fehlermeldungen, leere Seiten und gestörte Logins häufen sich. Cloudflare spricht von „internal service degradation“ - was das bedeutet.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.12.2025 10:44
Aktualisiert: 05.12.2025 10:44
Lesezeit: 2 min
Cloudflare-Störung: Netzwerk für Cyberabwehr verursacht Probleme bei Unternehmen
Ein Cloudflare-Ausfall verursacht Probleme bei vielen Unternehmen in Deutschland (Foto: iStockphoto.com/Sundry Photography). Foto: Sundry Photography

Cloudflare-Störung legt Websites und Apps weltweit lahm

Am Freitagvormittag hat eine neue Cloudflare-Störung weltweit zahlreiche Webseiten und Apps ausgebremst oder ganz unerreichbar gemacht. Wer etwa die Seite von IKEA ansteuerte, erhielt nur eine Fehlermeldung „500 Internal Server Error“ mit dem Hinweis „Cloudflare“. Auch Störungsmelder wie downdector.com und allestoerungen.de waren betroffen. Sie ließen sich teilweise noch aufrufen, wurden jedoch fehlerhaft dargestellt oder lieferten gar keine Inhalte aus. In Stichproben fehlte in manchen Fällen die Startseite komplett, in anderen Fällen wurden lediglich die über das Cloudflare-CDN ausgelieferten Assets wie Bilder und Stylesheets nicht geladen.

Cloudflare selbst bestätigte auf seiner Statusseite, dass es am 5. Dezember 2025 zu einer „internal service degradation“ gekommen sei. Anders als beim vorherigen Zwischenfall Mitte November blieb der Cloudflare-Status diesmal erreichbar. Dort meldete der Anbieter Schwierigkeiten mit dem Dashboard, also der Oberfläche, über die Kunden auf den Dienst zugreifen, sowie mit der API, einer Programmierschnittstelle.

Wörtlich heißt es dort: „Customers using the Dashboard / Cloudflare APIs are impacted as requests might fail and/or errors may be displayed.“ Die Ursache ist laut Cloudflare noch unklar; das Unternehmen hält fest: „Wir untersuchen dieses Problem weiterhin.“

HTTP-500-Fehler weltweit: Was das Cloudflare-Problem verursacht

Die Cloudflare-Störung traf viele große Plattformen, die das weltweite CDN als kritisches Rückgrat nutzen. Bestätigt wurden Ausfälle oder Login-Fehler bei Social-Media- und Kommunikationsdiensten wie X (formerly Twitter), LinkedIn und Discord, die Feeds nicht laden oder sich nicht mit Servern verbinden konnten. Produktivitätsdienste wie Canva und Notion waren für viele Nutzer nicht erreichbar, während KI-Anwendungen wie ChatGPT und Perplexity keine Antworten mehr generierten. Auch Spotify und Letterboxd berichteten über Zugriffsfehler. Im Finanz- und Technologiebereich wurden Coinbase, Groww und sogar SpaceX-Webseiten als nicht verfügbar gemeldet. Im E-Commerce hatten mehrere Shopify-Shops und Admin-Backends intermittierende Verbindungsprobleme.

Damit zeigt sich erneut, wie groß die Abhängigkeit von globalen Cloud-Netzwerken geworden ist. Der aktuelle Cloudflare-Ausfall reiht sich in eine Serie prominenter Störungen ein: Im Oktober sorgten Ausfälle bei AWS-Diensten dafür, dass unter anderem Fortnite und Snapchat zeitweise offline waren. Bereits im November war Cloudflare selbst schon einmal betroffen. Solche Cloudflare-Probleme und Cloudflare down-Phasen verdeutlichen, wie schnell ein einzelner Infrastruktur-Anbieter den Zugang zu zahlreichen Diensten gleichzeitig beeinträchtigen kann.

Breite Auswirkungen des Cloudflare-Ausfalls: Seiten laden nur teilweise

Zeitweise war laut Beobachtungen nicht einmal die eigene Homepage des Anbieters erreichbar, auch dort erschienen HTTP-Fehler 500. Die Statusseite spricht weiter von einer laufenden Untersuchung der API-Probleme und des Dashboards. Für Nutzer wirkte die Cloudflare-Störung deshalb besonders breit: Selbst wenn eine Seite grundsätzlich erreichbar blieb, fehlten häufig Bilder, Stylesheets oder andere über Cloudflare ausgelieferte Bestandteile, sodass Webangebote nur eingeschränkt nutzbar waren.

Cloudflare liefert nach eigenen Angaben erste Fixes aus, erste Seiten kommen wieder online. Trotzdem bleibt die Cloudflare-Störung ein Warnsignal für Unternehmen und Nutzer. Wenn Cloudflare offline ist, können digitale Geschäftsprozesse, Kundenzugriffe und interne Workflows abrupt stoppen. Betreiber sollten daher den Cloudflare-Status eng verfolgen und Notfallpläne bereithalten, falls eine weitere Cloudflare-Störung oder ein erneuter Cloudflare-Ausfall die Erreichbarkeit ihrer Angebote erneut einschränkt.

Cloudflare schützt Websites vor verschiedenen Online-Bedrohungen, indem es schädlichen Datenverkehr blockiert, bevor er den eigentlichen Server erreicht.

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Radikaler Bruch in der EU-Energiepolitik: Europa kappt endgültig die russischen Gasadern
DWN
Politik
Politik Radikaler Bruch in der EU-Energiepolitik: Europa kappt endgültig die russischen Gasadern
05.12.2025

Die EU hat eine historische Entscheidung getroffen. Spätestens 2027 soll russisches Gas vollständig aus Europa verschwinden. Der...

NATO-Kommandostruktur wird an Bedrohungslage angepasst
DWN
Politik
Politik NATO-Kommandostruktur wird an Bedrohungslage angepasst
05.12.2025

Die NATO ordnet ihre Führung im Norden neu: Zuständigkeiten wandern über den Atlantik. Hinter der Anpassung der NATO-Kommandostruktur...

Cloudflare-Störung: Netzwerk für Cyberabwehr verursacht Probleme bei Unternehmen
DWN
Technologie
Technologie Cloudflare-Störung: Netzwerk für Cyberabwehr verursacht Probleme bei Unternehmen
05.12.2025

Eine weltweite Cloudflare-Störung hat am Freitag zahlreiche Webseiten und Apps aus dem Tritt gebracht. Fehlermeldungen, leere Seiten und...

Niedriglohn in Deutschland: 6,3 Millionen Menschen von Niedriglohnarbeit betroffen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Niedriglohn in Deutschland: 6,3 Millionen Menschen von Niedriglohnarbeit betroffen
05.12.2025

Millionen Menschen arbeiten im Niedriglohnsektor. Neue Zahlen zeigen, wo Niedriglohnarbeit besonders konzentriert ist – und warum der...

Rentenpaket im Bundestag: Folgen für Rentner und Beitragszahler
DWN
Politik
Politik Rentenpaket im Bundestag: Folgen für Rentner und Beitragszahler
05.12.2025

Die Koalition bringt ihr Rentenpaket ins Finale – mit Folgen für Millionen Rentner, Beitragszahler und Familien: vieles klingt gut. Doch...

Rheinmetall-Aktie leichter: Analystenkommentar von Bank of America bewegt Rüstungsaktien
DWN
Finanzen
Finanzen Rheinmetall-Aktie leichter: Analystenkommentar von Bank of America bewegt Rüstungsaktien
05.12.2025

Zur Börseneröffnung am Freitag geraten deutsche Rüstungsaktien in Bewegung: Ein US-Großbank-Analyst sortiert seine Favoriten neu....

Neuer Wehrdienst: So soll das Modell ab 2026 greifen
DWN
Politik
Politik Neuer Wehrdienst: So soll das Modell ab 2026 greifen
05.12.2025

Deutschland steht vor einem Neustart des Wehrdienstes: Fragebögen, Musterung und ambitionierte Zielzahlen sollen die Truppe rasch...

Auftragseingang in der deutschen Industrie steigt unerwartet kräftig
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Auftragseingang in der deutschen Industrie steigt unerwartet kräftig
05.12.2025

Unerwartet starke Impulse aus der deutschen Industrie: Die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe ziehen an und übertreffen Prognosen...