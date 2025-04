Blick auf den im Bau befindlichen Cleve Hill Solar Park in der Nähe von Faversham in Kent. Der Solar-Anteil an der weltweiten Stromerzeugung stieg laut dem britischen Energie-Think-Tank Ember von 5,6 Prozent im Jahr 2023 auf 6,9 Prozent im vergangenen Jahr. (Foto: dpa) Foto: Gareth Fuller