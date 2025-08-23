Politik

Deutschland mit stärkster Armee Europas? Ohne Chinas Rohstoffe bleibt es ein Trugbild

Deutschland rüstet auf wie nie zuvor – doch ausgerechnet Peking hält den Schlüssel zu den nötigen Rohstoffen in der Hand. Die Abhängigkeit von China macht die milliardenschweren Rüstungspläne zur sicherheitspolitischen Illusion.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
23.08.2025 07:21
Aktualisiert: 23.08.2025 11:00
Lesezeit: 3 min
Deutschland mit stärkster Armee Europas? Ohne Chinas Rohstoffe bleibt es ein Trugbild
Die deutsche Rüstungsindustrie ist von Chinas Rohstoffen abhängig – ein Sicherheitsrisiko. (Foto: dpa | Julian Stratenschulte) Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

  • Droht Chinas Kontrolle über kritische Rohstoffe den deutschen Verteidigungsplänen ein abruptes Ende zu setzen?
  • Wie stark gefährdet die fehlende europäische Verarbeitungskapazität für strategische Metalle die "stärkste Armee Europas"?
  • Warum könnte Pekings zunehmend aggressive Außenpolitik die deutsche Abhängigkeit von chinesischen Ressourcen zu einem sicherheitspolitischen Albtraum machen?

X

