Wirtschaft

Mindestlohn: Viele Deutsche halten 13,90 Euro für zu niedrig

13,90 Euro mehr Wertschätzung für Arbeit? Für viele Beschäftigte klingt das eher nach einem politischen Kompromiss als nach einem echten Fortschritt. Eine aktuelle Umfrage zeigt, wie tief die Zweifel am neuen Mindestlohn sitzen – und warum selbst höhere Minijob-Grenzen kaum Bewegung in den Arbeitsmarkt bringen.