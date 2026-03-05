Wirtschaft

Morningstar-Analyse zum Iran-Krieg: Steigender Ölpreis belastet Weltwirtschaft

Die Finanzmärkte reagieren bislang gelassen auf den Krieg gegen den Iran, doch eine Morningstar-Analyse warnt vor möglichen wirtschaftlichen Folgen eines länger andauernden Konflikts. Welche Risiken sehen Analysten für Ölpreise, Inflation und Weltwirtschaft, falls sich der Iran-Krieg über Monate hinzieht?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.03.2026 17:37
Lesezeit: 4 min
Morningstar-Analyse zum Iran-Krieg: Steigender Ölpreis belastet Weltwirtschaft
Eine aktuelle Morningstar-Analyse warnt, dass ein längerer Iran-Krieg die Ölpreise deutlich steigen lassen und damit Inflation und Weltwirtschaft stark belasten könnte (Foto: dpa) Foto: tadamichi

Im Folgenden:

  • Warum Morningstar die Gelassenheit der Finanzmärkte im Iran-Krieg für riskant hält.
  • Welche Folgen ein Ölpreis über 100 Dollar für Inflation und Zinspolitik hätte.
  • Weshalb Deutschland bei einem längeren Iran-Konflikt besonders verwundbar wäre.

