US-Börsen: Vierter Gewinntag in Folge: S&P 500 erreicht neues Rekordhoch

Die US-Wirtschaft wuchs im dritten Quartal mit 4,3 Prozent schneller als prognostiziert. Dieses Ergebnis übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich; diese hatten eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums auf drei Prozent vorhergesagt. Die neuen Statistiken ließen die Anleger vor Börseneröffnung zunächst vorsichtiger agieren.

Trotz der anfänglichen Zurückhaltung gelang es der Wall Street, die negative Stimmung abzuschütteln und den Siegeszug am vierten Tag in Folge fortzusetzen. Der S&P 500 legte um 0,43 Prozent zu und erreichte bei 6.909,79 Punkten ein neues Allzeithoch.

Auch die anderen wichtigen Indizes schlossen im Plus. Der technologielastige Nasdaq Composite steigerte seinen Wert um 0,6 Prozent, während der Dow Jones um 0,2 Prozent kletterte. Die Kursgewinne deuten darauf hin, dass die Investoren die Robustheit der Wirtschaft derzeit höher bewerten als die Sorge vor sich verzögernden Zinssenkungen.

Gold und Silber im Höhenflug

Am Edelmetallmarkt herrschte eine kräftige Rallye. Der Silberpreis überschritt erstmals in der Geschichte die Marke von 70 US-Dollar und hat sich seit Jahresbeginn um beachtliche 145 Prozent verteuert. Als nächstes Kursziel werden 75 Dollar prognostiziert. Nach Börsenschluss verzeichnete der Silberpreis ein Plus von 3,43 Prozent.

Gleichzeitig stellte Gold einen neuen Rekord auf und näherte sich der Marke von 4.500 Dollar. Das Edelmetall hat in diesem Jahr bereits 50 Preisrekorde markiert und insgesamt um 70 Prozent zugelegt. Nach Börsenschluss lag der Goldpreis 1,05 Prozent im Plus.

Auch zahlreiche Unternehmen aus dem Technologiesektor beendeten den Tag im grünen Bereich und gaben dem Markt starken Auftrieb. Der Chiphersteller Nvidia schloss den Handel mit einem Anstieg von 2,92 Prozent. Der Technologiegigant Alphabet verzeichnete zwar etwas moderatere Gewinne, legte aber dennoch um 1,46 Prozent zu.