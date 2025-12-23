Finanzen

US-Börsen: Vierter Gewinntag in Folge: S&P 500 erreicht neues Rekordhoch

Die Wall Street verzeichnete den vierten Gewinntag in Folge, in dessen Verlauf der S&P 500 ein neues Allzeithoch markierte.
Autor
Bonnier Investor
23.12.2025 22:41
Lesezeit: 1 min
US-Börsen: Vierter Gewinntag in Folge: S&P 500 erreicht neues Rekordhoch
Die US-Börsen stehen seit Jahrzehnten im Fokus internationaler Anleger. (Foto: Dmitry Vinogradov/iStock) Foto: Dmitry Vinogradov/iStock

Die US-Wirtschaft wuchs im dritten Quartal mit 4,3 Prozent schneller als prognostiziert. Dieses Ergebnis übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich; diese hatten eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums auf drei Prozent vorhergesagt. Die neuen Statistiken ließen die Anleger vor Börseneröffnung zunächst vorsichtiger agieren.

Trotz der anfänglichen Zurückhaltung gelang es der Wall Street, die negative Stimmung abzuschütteln und den Siegeszug am vierten Tag in Folge fortzusetzen. Der S&P 500 legte um 0,43 Prozent zu und erreichte bei 6.909,79 Punkten ein neues Allzeithoch.

Auch die anderen wichtigen Indizes schlossen im Plus. Der technologielastige Nasdaq Composite steigerte seinen Wert um 0,6 Prozent, während der Dow Jones um 0,2 Prozent kletterte. Die Kursgewinne deuten darauf hin, dass die Investoren die Robustheit der Wirtschaft derzeit höher bewerten als die Sorge vor sich verzögernden Zinssenkungen.

Gold und Silber im Höhenflug

Am Edelmetallmarkt herrschte eine kräftige Rallye. Der Silberpreis überschritt erstmals in der Geschichte die Marke von 70 US-Dollar und hat sich seit Jahresbeginn um beachtliche 145 Prozent verteuert. Als nächstes Kursziel werden 75 Dollar prognostiziert. Nach Börsenschluss verzeichnete der Silberpreis ein Plus von 3,43 Prozent.

Gleichzeitig stellte Gold einen neuen Rekord auf und näherte sich der Marke von 4.500 Dollar. Das Edelmetall hat in diesem Jahr bereits 50 Preisrekorde markiert und insgesamt um 70 Prozent zugelegt. Nach Börsenschluss lag der Goldpreis 1,05 Prozent im Plus.

Auch zahlreiche Unternehmen aus dem Technologiesektor beendeten den Tag im grünen Bereich und gaben dem Markt starken Auftrieb. Der Chiphersteller Nvidia schloss den Handel mit einem Anstieg von 2,92 Prozent. Der Technologiegigant Alphabet verzeichnete zwar etwas moderatere Gewinne, legte aber dennoch um 1,46 Prozent zu.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Börsen: Vierter Gewinntag in Folge: S&P 500 erreicht neues Rekordhoch
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Vierter Gewinntag in Folge: S&P 500 erreicht neues Rekordhoch
23.12.2025

Die Wall Street verzeichnete den vierten Gewinntag in Folge, in dessen Verlauf der S&P 500 ein neues Allzeithoch markierte.

Mindestlohn: Viele Deutsche halten 13,90 Euro für zu niedrig
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Mindestlohn: Viele Deutsche halten 13,90 Euro für zu niedrig
23.12.2025

13,90 Euro mehr Wertschätzung für Arbeit? Für viele Beschäftigte klingt das eher nach einem politischen Kompromiss als nach einem...

Kakao-Krise eskaliert: Warum Schokolade neu erfunden werden muss
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Kakao-Krise eskaliert: Warum Schokolade neu erfunden werden muss
23.12.2025

Schokolade wird teurer, kleiner und zunehmend anders zusammengesetzt. Hinter den Kulissen zwingt die Kakao-Krise Hersteller, Forscher und...

ZF verkauft Fahrerassistenzgeschäft: 3.750 Mitarbeiter wechseln
DWN
Unternehmen
Unternehmen ZF verkauft Fahrerassistenzgeschäft: 3.750 Mitarbeiter wechseln
23.12.2025

ZF zieht die Reißleine. Mit dem Verkauf seines Fahrerassistenzgeschäfts an die Samsung-Tochter Harman trennt sich der angeschlagene...

Autoindustrie im Umbruch: EU passt Emmissionsziele an und schafft neuen Spielraum für Hersteller
DWN
Politik
Politik Autoindustrie im Umbruch: EU passt Emmissionsziele an und schafft neuen Spielraum für Hersteller
23.12.2025

Die EU lockert ihre Emissionsziele für neue Autos ab 2035 und eröffnet damit neue Spielräume für alternative Antriebskonzepte. Welche...

Hilfsarbeitskraft: Deutschlands unterschätzte Welle zur Rettung bei Fachkräftemangel
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Hilfsarbeitskraft: Deutschlands unterschätzte Welle zur Rettung bei Fachkräftemangel
23.12.2025

Die Krise im deutschen Mittelstand ist real: Der Fachkräftemangel lähmt das Wachstum. Die strategische Antwort darauf ist die...

Dividenden 2025: Finanzsektor glänzt, Autobauer kürzen massiv
DWN
Finanzen
Finanzen Dividenden 2025: Finanzsektor glänzt, Autobauer kürzen massiv
23.12.2025

Während die Autobranche unter Druck steht, feiern Banken und Versicherer Rekordzahlen. Für deutsche Aktionäre bedeutet das ein...

Gold und Silber auf Rekordkurs: Edelmetalle profitieren von Zinserwartungen und Geopolitik
DWN
Finanzen
Finanzen Gold und Silber auf Rekordkurs: Edelmetalle profitieren von Zinserwartungen und Geopolitik
23.12.2025

Edelmetalle rücken erneut in den Fokus der Finanzmärkte und markieren ungewöhnliche Preisbewegungen in einem zunehmend unsicheren...