Unternehmensporträt

Schau mir in die Augen, Kleiner! Wie das Start-up Navel Robotics den Pflegenotstand lösen könnte

Das Münchener Start-up Navel Robotics entwickelt einen sozialen Roboter für Pflegeheime und Kliniken. Er spricht mit den Bewohnern über Wetter, Reisen und Rezepte, sogar Blickkontakt kann er herstellen. Eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung hat den Roboter ein Jahr lang getestet und zieht Bilanz.