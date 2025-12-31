Wirtschaft

Home Office vs. Büropräsenz: Warum Führungskräfte unter Druck geraten

Viele Unternehmen ringen damit, die Erwartungen ihrer Mitarbeitenden an flexible Arbeitsmodelle mit den Anforderungen einer funktionierenden Zusammenarbeit in Einklang zu bringen. Doch wie lässt sich dieser Balanceakt gestalten, ohne Produktivität und Teamkultur zu gefährden?