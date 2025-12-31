Wirtschaft

Home Office vs. Büropräsenz: Warum Führungskräfte unter Druck geraten

Viele Unternehmen ringen damit, die Erwartungen ihrer Mitarbeitenden an flexible Arbeitsmodelle mit den Anforderungen einer funktionierenden Zusammenarbeit in Einklang zu bringen. Doch wie lässt sich dieser Balanceakt gestalten, ohne Produktivität und Teamkultur zu gefährden?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
31.12.2025 12:21
Lesezeit: 3 min
Home Office vs. Büropräsenz: Warum Führungskräfte unter Druck geraten
Home-Office verändert Arbeitskultur und Teamdynamik spürbar und zwingt Unternehmen zu neuen Lösungen für Zusammenarbeit und Produktivität (Foto: iStockphoto.com/Jacob Wackerhausen) Foto: Jacob Wackerhausen

Im Folgenden:

  • Warum das Büro als soziale Infrastruktur für Unternehmenserfolg unersetzlich bleibt.
  • Wie hybride Arbeitsmodelle Führungskräfte vor neue Herausforderungen in der Mitarbeiterführung stellen.
  • Welche konkreten Maßnahmen Produktivitätsverluste durch übermäßiges Home-Office verhindern können.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Home Office vs. Büropräsenz: Warum Führungskräfte unter Druck geraten
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Home Office vs. Büropräsenz: Warum Führungskräfte unter Druck geraten
31.12.2025

Viele Unternehmen ringen damit, die Erwartungen ihrer Mitarbeitenden an flexible Arbeitsmodelle mit den Anforderungen einer...

Mietpreisbremse: Verlängerung bis 2029 – was das konkret bringt
DWN
Immobilien
Immobilien Mietpreisbremse: Verlängerung bis 2029 – was das konkret bringt
31.12.2025

Ende 2025 sollte die Mietpreisbremse in ganz Deutschland auslaufen. Doch im Angesicht der andauernden Mietpreiskrise hat der Bundestag...

Warren Buffett übergibt Berkshire: Was vom Orakel von Omaha bleibt
DWN
Finanzen
Finanzen Warren Buffett übergibt Berkshire: Was vom Orakel von Omaha bleibt
31.12.2025

Er ist das Gesicht des Value Investing, ein Vorbild für Generationen von Anlegern – und nun zieht sich Warren Buffett zurück. Nach...

Die drei größten Tops und Flops im MDax 2025
DWN
Finanzen
Finanzen Die drei größten Tops und Flops im MDax 2025
31.12.2025

Der MDax hat 2025 Anlegern wieder Hoffnung gemacht: Mit einem Plus von 19,65 Prozent wuchs der Index mittelgroßer Unternehmen, während...

Die drei größten Tops und Flops im Dax 2025
DWN
Finanzen
Finanzen Die drei größten Tops und Flops im Dax 2025
31.12.2025

Das Börsenjahr 2025 war abermals ein starkes für den Dax. Der deutsche Leitindex erreichte mit 24.490,41 Punkten einen Jahresgewinn von...

2026: Was sich alles ändert
DWN
Panorama
Panorama 2026: Was sich alles ändert
31.12.2025

m Jahr 2026 stehen für Bürgerinnen und Bürger zahlreiche Änderungen an: Der Mindestlohn steigt auf 13,90 Euro, Rentnerinnen und Rentner...

US-Börsen: Wall Street schließt dritten Tag in Folge im Minus
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Wall Street schließt dritten Tag in Folge im Minus
31.12.2025

Die wichtigsten US-Aktienindizes beendeten den Handelstag am Dienstag bereits den dritten Tag in Folge mit Verlusten.

KI im Bewerbungsprozess: Was Unternehmen und Kandidaten beachten sollten
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft KI im Bewerbungsprozess: Was Unternehmen und Kandidaten beachten sollten
30.12.2025

Künstliche Intelligenz entscheidet längst über Bewerbungen – schneller, objektiver, aber nicht immer transparent. Während manche...