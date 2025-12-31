Finanzen

Warren Buffett übergibt Berkshire: Was vom Orakel von Omaha bleibt

Er ist das Gesicht des Value Investing, ein Vorbild für Generationen von Anlegern – und nun zieht sich Warren Buffett zurück. Nach Jahrzehnten an der Spitze von Berkshire Hathaway gibt der 95-Jährige die operative Führung ab. Was Anleger von ihm lernen können.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
31.12.2025 09:56
Aktualisiert: 31.12.2025 09:56
Lesezeit: 3 min
Mit Geduld und Klugheit zum Erfolg: Finanzgenie Warren Buffett hat ein geschätztes Vermögen von rund 150 Milliarden US-Dollar. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2018. (Foto: dpa) Foto: Nati Harnik

Im Folgenden:

  • Weshalb Value Investing noch immer als Erfolgsrezept gilt.
  • Warum Buffett Privatanlegern von Einzelaktien abrät.
  • Welche Lehren Anleger aus Buffetts Krisenstrategie ziehen können.

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

