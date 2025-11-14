Finanzen

Warren Buffett zieht sich zurück: Und setzt nun auf Bargeld angesichts schwankender Märkte

Warren Buffett zieht sich nach Jahrzehnten an der Spitze von Berkshire Hathaway schrittweise zurück und hortet weiterhin immense Bargeldsummen. Bedeutet dies, dass der legendäre Investor bereits auf einen massiven Marktrückgang vorbereitet ist?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.11.2025 05:58
Lesezeit: 3 min
Warren Buffett setzt auf hohe Bargeldreserven, um sich auf mögliche Schwankungen am Markt vorzubereiten (Foto: dpa) Foto: Nati Harnik

Warren Buffett tritt zurück und bereitet sich auf Marktrückgänge vor

Der legendäre Investor und Milliardär Warren Buffett kündigt das Ende seiner aktiven Rolle an. Seine jüngsten Entscheidungen deuten darauf hin, dass er auf einen erheblichen Marktrückgang wartet. Im Frühjahr hatte Buffett angekündigt, die Leitung seines Konzerns Berkshire Hathaway zu übergeben, dessen Aktie Teil vieler Anlegerportfolios ist.

Am gestrigen amerikanischen Thanksgiving-Tag erklärte er in seinem Brief an die Aktionäre, dass er künftig keine Aktionärsbriefe mehr verfassen und nicht mehr auf Hauptversammlungen auftreten werde. Stattdessen übernimmt sein Nachfolger Greg Abel diese Aufgaben. Damit endet die Ära eines der am meisten beobachteten Börsengurus.

Buffett häuft weiterhin enorme Geldsummen beziehungsweise deren Äquivalente an. Derzeit beläuft sich seine Bargeldposition auf 382 Milliarden Dollar, das entspricht rund 330 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Bankeinlagen der Slowenen liegen bei 31,8 Milliarden Euro, also etwa ein Zehntel.

Dies deutet darauf hin, dass Buffett nicht nur bei Künstlicher Intelligenz äußerst vorsichtig ist, sondern auch hinsichtlich der Prognosen für den Gesamtmarkt. Es wird spekuliert, dass er seinen Berkshire-Portfolio schon seit einiger Zeit auf das Ende der guten Zeiten vorbereitet. Dies entspricht dem sogenannten „Buffett-Indikator“.

Buffets Abgang und Auswirkungen auf Berkshire Hathaway

Der Rückzug von Buffett hat sich bereits negativ auf die Aktien des Unternehmens ausgewirkt. Seit der Ankündigung im Mai begann die Aktie zu fallen und hinkt dem Gesamtmarkt hinterher. Seit Jahresbeginn legte sie zwar 10 Prozent zu, seit dem Rückgang im April jedoch nur 1,8 Prozent, während der gesamte US-Markt 35 Prozent gewann.

Die sogenannte Buffett-Prämie auf Berkshire-Aktien verliert damit an Bedeutung. Grund hierfür ist das begrenzte Vertrauen, dass jemand anderes Buffets Rolle weltweit ausfüllen könnte. Der Konzern ist ohne seinen charismatischen Kopf deutlich weniger wert, da Buffett selbst die Marke Berkshire ist.

Seit dem Treffen am 3. Mai, als die Übergabe an Greg Abel angekündigt wurde, hinkt die Berkshire-Aktie dem S&P 500 um 30 Prozentpunkte hinterher. Dies zählt zu den schlechtesten Phasen der Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt während der 60-jährigen Führung Buffets.

Trotz seines Rückzugs ist Buffett weiterhin im Aufsichtsrat von Berkshire aktiv, wenn auch mit 95 Jahren wahrscheinlich nicht mehr auf unbestimmte Zeit. Für Investoren bleibt das Unternehmen interessant, insbesondere wenn es den traditionellen Kurs beibehält und bei einem Marktrückgang seine Liquidität gezielt einsetzt.

Buffett hortet Bargeld wie ein Slowene

Buffett lässt sein Geld nicht untätig liegen, sondern investiert den Großteil in kurzfristige US-Staatsanleihen. Die verfügbaren Daten zeigen, dass die Bargeldreserve von Berkshire im dritten Quartal auf 381,7 Milliarden Dollar gestiegen ist, fast 38 Milliarden Dollar mehr als im zweiten Quartal.

Die Marktkapitalisierung von Berkshire Hathaway beträgt derzeit 1,07 Billionen Dollar. Mit seinen erfolgreichen Versicherungsgeschäften überraschte Berkshire zuletzt die Wall Street mit einem Gewinnanstieg von 35 Prozent. Investoren suchen zunehmend Schutz vor möglichen Marktblasen, und Berkshire scheint genau diese Absicherung zu bieten.

Buffett hat zudem sein Aktienportfolio bereinigt und im dritten Quartal weiterhin aggressiv Apple- und Bank-of-America-Aktien verkauft. Die größten Aktienpositionen des Konzerns sind nach wie vor American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola und Chevron.

Trotz der Nettoverkäufe von Aktien in Höhe von 6,1 Milliarden Dollar stieg der Aktienwert des Portfolios auf 283 Milliarden Dollar. Dies zeigt, dass Berkshire trotz vorsichtiger Verkäufe weiterhin über ein starkes Fundament verfügt.

Vorsicht bei Aktienrückkäufen und Buffett-Indikator

Berkshire zeigt sich auch beim Rückkauf eigener Aktien zurückhaltend. Während in den Jahren 2018 bis 2023 regelmäßig Aktien zurückgekauft wurden, pausierte das Unternehmen diese Aktivitäten zuletzt. Rückkäufe erfolgen in der Regel nur, wenn das Management die Aktien für unterbewertet hält.

Analysten von CFRA Research äußerten gegenüber Bloomberg, dass dies eine starke Botschaft an die Aktionäre sei: Wenn Berkshire selbst nicht kauft, warum sollten es andere tun? Buffetts Vorgehensweise am Ende seiner Karriere deutet darauf hin, dass er Gewinne realisiert und Bargeld anhäuft, da er derzeit keine besseren Gelegenheiten sieht.

Der Buffett-Indikator, das Verhältnis der gesamten US-Aktienmarktkapitalisierung zum Bruttoinlandsprodukt, liegt aktuell bei 220 Prozent. Buffett bezeichnete alles über 200 Prozent bereits 2001 als riskantes Spiel. Seine Strategie zeigt, dass er Risiken erkennt und aktiv vorsorgt, bevor der Markt in Turbulenzen gerät.

Markteintritt in unruhigen Zeiten

Für Anleger bedeutet Buffets Rückzug, dass Berkshire-Aktien kurzfristig als ungewöhnliche Investition erscheinen. Sie profitieren nicht mehr vom nahezu vollständigen Vertrauen, das Buffett genoss. Wer jetzt investiert, geht gegen die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz an und muss Geduld aufbringen.

Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis für die kommenden zwölf Monate liegt bei 22,8, basierend auf vergangenen Gewinnen bei 17. Die Aktie erscheint derzeit nicht günstig, bleibt jedoch ein solides Unternehmen. Der Verlust von Buffets direktem Einfluss könnte neuen Anlegern die Möglichkeit bieten, zu attraktiveren Bewertungen einzusteigen.

Lektionen für deutsche Investoren

Auch für deutsche Anleger liefert Buffetts Vorgehensweise wertvolle Hinweise. Die gezielte Liquiditätsreserve und die vorsichtige Portfolioanpassung zeigen, wie Risiken in unsicheren Marktphasen gesteuert werden können. Geduld und selektive Investitionen in starke Unternehmen bleiben langfristig entscheidend.

Buffetts Ansatz verdeutlicht, dass hohe Cash-Reserven und konservatives Management selbst in turbulenten Marktphasen Chancen eröffnen. Deutsche Investoren können daraus lernen, dass ein strategischer Aufbau von Liquidität und die Orientierung an Fundamentaldaten langfristig den Erfolg sichern können.

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

