Finanzen

Wall Street: Wie die Märkte alle Warnsignale ignorieren

Die Wall Street kennt derzeit nur eine Richtung – nach oben. Während geopolitische Krisen, Schuldenstreit und Konjunkturrisiken scheinbar spurlos an den Märkten vorbeiziehen, warnen Analysten vor gefährlichen Anomalien. Die Kurse steigen, obwohl die Marktbreite schwindet und Bewertungen ins Irrationale wachsen. Jetzt zeigt sich, wie lange der amerikanische Bullenmarkt gegen jede Vernunft bestehen kann – und welche Folgen das für Anleger weltweit hat.