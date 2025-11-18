Technologie

Fliegende Autos: XPeng eröffnet erste Produktionsstätte für Flugfahrzeuge in China

China eröffnet erstmals industrielle Strukturen für Fahrzeuge, die sowohl am Boden als auch in der Luft nutzbar sein sollen. Wird damit der Schritt von futuristischen Konzepten zu einem alltagstauglichen Verkehrssystem möglich?