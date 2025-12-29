Wirtschaft

Jahreswechsel: Ansturm auf Feuerwerk für Silvester

Pyrotechnik für den Jahreswechsel darf seit Montag verkauft werden. Mancherorts gab es vor Läden lange Schlangen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.12.2025 10:08
Lesezeit: 1 min
Jahreswechsel: Ansturm auf Feuerwerk für Silvester
Seit Mitternacht darf bundesweit Pyrotechnik für Silvester verkauft werden. (Foto: dpa) Foto: Christian Charisius

Ansturm auf Feuerwerk für Silvester

Zum Start des Verkaufs von Raketen und Böllern für den Jahreswechsel hat es in der Nacht zum Montag einen Ansturm auf Geschäfte gegeben. Im niedersächsischen Meppen im Emsland unweit der niederländischen Grenze bildete sich vor einem Markt, der bereits um Mitternacht öffnete, eine lange Schlange. Zu sehen waren Menschen mit Einkaufswagen, die in der Kälte darauf warteten, dass sich die Türen öffneten.

Andrang in mehreren Städten

In Bremerhaven warteten schon in der Nacht viele Menschen vor einem Feuerwerkshersteller, der am Morgen seinen Verkauf startete. Viele kamen in Gruppen und vertrieben sich die Zeit mit Spielen und Musik.

Andrang am Morgen auch in Hamburg-Harburg: „Wir hatten um 5.30 Uhr eine Schlange von 100 bis 130 Leuten und das bricht nicht ab und nimmt eher zurzeit zu“, sagte Feuerwerkshändler und Pyrotechniker Oliver Graetzer der DPA in Hamburg. Er hat rund 250 Artikel im Angebot.

Seit Mitternacht darf bundesweit Pyrotechnik für Silvester verkauft werden. Auch Onlineshops dürfen vorab bestellte Böllerware an den letzten drei Werktagen des Jahres an die Haustüren liefern lassen. Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) rechnet gegenüber dem Vorjahr mit 10 bis 15 Prozent mehr Ware im Handel. 2024 verzeichnete die Branche nach eigenen Angaben einen Umsatz von 197 Millionen Euro (2023: 180 Millionen).

Diskussionen über Böllerverbot

In Meppen sagte ein junger Mann in der Nacht vor einem Verkaufsladen, sein Budget für Pyrotechnik betrage 500 bis 600 Euro. Er rechne damit, dass auch viele Kunden aus den Niederlanden kommen. Dort gilt zum nächsten Jahreswechsel für Privatleute ein Böllerverbot, nachdem in den vergangenen Jahren die Gewalt zugenommen hatte.

Auch in Deutschland gibt es Diskussionen um ein Verbot. Die Berliner Feuerwehr rief dazu auf, den Verkauf von Feuerwerk einzuschränken. „Wir begrüßen jegliche Art der Reglementierung“, sagte Feuerwehrsprecher Vinzenz Kasch im RBB-Inforadio. „Wir empfehlen, beim Verkauf anzusetzen, denn das Problem ist die unverantwortliche Nutzung des Silvesterfeuerwerks.“

