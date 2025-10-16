Panorama

Autokrise trifft Kommunen: Wie Stuttgart, Wolfsburg und Ingolstadt sparen müssen

Die Automobilkrise trifft nicht nur Konzerne, sondern auch ganze Städte. Stuttgart, Wolfsburg und Ingolstadt verlieren Millionen an Gewerbesteuern – und müssen plötzlich haushalten. Wo früher Überschüsse selbstverständlich waren, reißen heute Defizite Lücken in die Etats. Die einst reichen Auto-Kommunen stehen vor einer schmerzhaften Zäsur, die ihre wirtschaftliche Abhängigkeit schonungslos offenlegt.