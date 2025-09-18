Politik

Draghi warnt: EU verliert geopolitische Bedeutung – welcher Reformplan für Europa dringend nötig ist

Mario Draghi rechnet ab: Die EU habe ihre geopolitische Bedeutung überschätzt und sei heute schlecht gerüstet für die globalen Machtspiele zwischen USA und China. Nur mit Reformen, gemeinsamer Verschuldung und technologischer Souveränität könne Europa seine Handlungsfähigkeit sichern – und verhindern, dass es endgültig zum Zuschauer degradiert wird.
Autor
avtor
Albina Kenda
18.09.2025 12:23
Aktualisiert: 01.01.2030 11:21
Lesezeit: 4 min
Laut Draghi sind Reformen zwingend nötig, um die EU-Handlungsfähigkeit zu sichern. (Foto: dpa) Foto: Wiktor Dabkowski

Im Folgenden:

  • Warum glaubt Mario Draghi, dass die Illusion der EU-Bedeutung zerplatzt ist?
  • Welche Maßnahmen fordert der ehemalige EZB-Präsident für Europas Handlungsfähigkeit?
  • Wie könnte die EU von einer Beobachterin zur aktiven Gestalterin der Weltpolitik werden?

avtor1
Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

