Politik

EU lockert Datenschutz: Digitaler Omnibus reformiert Regeln für KI

Europa steht bei der Digitalpolitik vor einem Wendepunkt, an dem Wettbewerbsfähigkeit und Schutz von Bürgerrechten neu austariert werden. Wie weit kann die Politik gehen, ohne das Versprechen strenger Regeln für Daten und neue Technologien aufzugeben?