Finanzen

Analyse: 11 Aktien, mit denen sich ein Portfolio gegen Nahost-Spannungen absichern lässt

Der Krieg im Iran hat die Finanzmärkte stark verunsichert. Eine Analyse von MarketWatch zeigt, welche Aktien in geopolitischen Krisen besonders stabil bleiben können.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
16.03.2026 08:55
Lesezeit: 2 min
Analyse: 11 Aktien, mit denen sich ein Portfolio gegen Nahost-Spannungen absichern lässt
Bestimmte Aktien sind in Krisenzeiten einfach stabiler. (Foto: dpa) Foto: Seth Wenig

Im Folgenden:

  • Welche 11 Aktien sich in geopolitischen Krisen als besonders stabil erwiesen haben.
  • Warum Öl- und Gasaktien bei dieser Krisenanalyse bewusst ausgeschlossen wurden.
  • Welche wissenschaftliche Grundlage hinter der Auswahl krisenfester Portfoliotitel steckt.

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