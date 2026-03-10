Finanzen

VW-Aktie unter Druck: VW-Gewinn 2025 massiv eingebrochen – wie geht es für Anleger weiter

Für Volkswagen war 2025 ein schwieriges Jahr. Die neuen VW-Zahlen zeigen einen massiven Gewinneinbruch und werfen Fragen zur weiteren Entwicklung der VW-Aktie auf. Gleichzeitig gibt es erste positive Signale aus dem Schlussquartal. Beginnt jetzt die Trendwende?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.03.2026 08:07
Lesezeit: 2 min
VW-Logo auf dem Verwaltungshochhaus vom Volkswagen-Werk: Nach enttäuschenden Zahlen reagiert der VW-Aktienkurs. (Foto: dpa) Foto: Sina Schuldt

VW-Aktie aktuell schwächer: VW-Gewinn 2025 drastisch gesunken

Schwierige Phase für Europas größten Autobauer. Der VW-Gewinn ist 2025 massiv zurückgegangen. Für Anleger bleibt vor allem die VW-Aktie im Blick, nachdem sich die Lage im Schlussquartal wieder leicht verbessert hat.

Die aktuellen VW-Zahlen zeigen einen deutlichen Rückgang: Der Gewinn des Volkswagen-Konzerns ist im vergangenen Jahr stark gefallen. Laut VW-Bilanz sank das Konzernergebnis nach Steuern 2025 im Vergleich zum Vorjahr um rund 44 Prozent von 12,4 Milliarden Euro auf 6,9 Milliarden Euro, wie Europas größter Autobauer in Wolfsburg mitteilte. Auch der Umsatz ging leicht zurück und fiel um 0,8 Prozent auf knapp 322 Milliarden Euro. Für Anleger bleibt damit vor allem die Entwicklung der VW-Aktie und des VW-Aktienkurses im Fokus.

Im vorbörslichen Handel zeigte sich die VW-Aktie am Dienstag deutlich schwächer. Auf Tradegate büßte der VW-Aktienkurs rund eine Stunde vor Handelsauftakt an der Frankfurter Börse annähernd 1,6 Prozent ein und rutschte auf 88,52 Euro ab.

Schwächere Verkäufe und hohe Kosten setzen VW-Aktienkurs weiter unter Druck

Im Schlussquartal präsentierten sich die VW-Zahlen jedoch etwas stabiler als in den ersten neun Monaten. Zuvor war der Konzern im dritten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht und hatte mehr als eine Milliarde Euro Verlust verbucht. Belastet wurde der VW-Gewinn vor allem durch Probleme bei der Tochter Porsche im Zuge des Strategie-Schwenks zur Verlängerung der Verbrenner. Diese Effekte trafen auch die Konzernmutter und belasteten damit indirekt die VW-Aktie. Zusätzlich wirkten sich Milliardenkosten durch US-Zölle negativ aus, was ebenfalls Druck auf den VW-Aktienkurs und die VW-Aktie ausübte.

Bei den Verkäufen blieb der Konzern 2025 knapp unter der Marke von neun Millionen Fahrzeugen. Weltweit lieferte Volkswagen 8,98 Millionen Autos aller Marken aus, 0,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor. In Europa konnte der Konzern zwar zulegen, doch Rückgänge in China und Nordamerika machten diesen Effekt wieder zunichte – ein weiterer Faktor, der für die VW-Aktie und ihre Perspektiven entscheidend bleibt.

VW-Aktie: Schwieriges Jahr für Volkswagen

Die aktuellen VW-Zahlen zeigen, wie schwierig das Jahr 2025 für den Konzern war. Ein Gewinneinbruch um 44 Prozent und Belastungen durch Strategieänderungen, Zölle sowie schwächere Verkäufe haben die VW-Bilanz deutlich geschwächt. Für Anleger bleibt vor allem die Entwicklung der VW-Aktie entscheidend. Zwar sorgte das Schlussquartal für eine leichte Stabilisierung, doch strukturelle Herausforderungen bleiben bestehen. Besonders die schwächere Nachfrage in wichtigen Märkten wie China und Nordamerika könnte den VW-Aktienkurs weiter beeinflussen. Entscheidend wird nun sein, ob Volkswagen seine Profitabilität wieder steigern und das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen kann. Die kommenden Quartale dürften daher für die VW-Aktie richtungsweisend werden.

