Politik

28. Regulierungsrahmen: EU will Wachstumsfirmen in Europa halten

Europa arbeitet an einem neuen einheitlichen Rechtsrahmen für Unternehmen, um Wachstum im Binnenmarkt zu erleichtern und regulatorische Hürden abzubauen. Kann der geplante 28. Regulierungsrahmen verhindern, dass innovative Firmen Europa verlassen und ihre Expansion zunehmend in den USA suchen?