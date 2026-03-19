Wirtschaft

Lidl und UEFA vertiefen Zusammenarbeit: Gesunde Ernährung stärkt Amateurfußball

Lidl und die UEFA erweitern ihre Zusammenarbeit im europäischen Fußball und setzen dabei verstärkt auf Themen wie Ernährung und Amateurfußball. Welche Folgen hat diese Kooperation für den Nachwuchsbereich und die gesellschaftliche Rolle des Fußballs?