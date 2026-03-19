Wirtschaft

Lidl und UEFA vertiefen Zusammenarbeit: Gesunde Ernährung stärkt Amateurfußball

Lidl und die UEFA erweitern ihre Zusammenarbeit im europäischen Fußball und setzen dabei verstärkt auf Themen wie Ernährung und Amateurfußball. Welche Folgen hat diese Kooperation für den Nachwuchsbereich und die gesellschaftliche Rolle des Fußballs?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.03.2026 05:47
Aktualisiert: 19.03.2026 06:07
Lesezeit: 3 min
Lidl und UEFA vertiefen Zusammenarbeit: Gesunde Ernährung stärkt Amateurfußball
Lidl und die UEFA erweitern ihre Zusammenarbeit, um Ernährung und Amateurfußball stärker im europäischen Nachwuchsbereich zu verankern (Foto: iStock.com, imtmphoto) Foto: imtmphoto

Im Folgenden:

  • Warum Lidl mit der UEFA eine Partnerschaft schließt, die über klassisches Sponsoring hinausgeht.
  • Wie Lidl Ernährungswissen gezielt in den europäischen Amateurfußball und Schulen tragen will.
  • Welche Rolle die Schwarz-Gruppe bis 2030 im europäischen Fußball einnehmen wird.

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