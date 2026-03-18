Unternehmen

Google investiert in Batteriespeicher: Neues Rechenzentrum nutzt Langzeitspeicher

Google investiert in neue Energiespeicher, um den steigenden Strombedarf von Rechenzentren abzusichern, und setzt dabei auf die Eisen-Luft-Technologie von Form Energy. Kann diese Milliarden-Batterie zum Schlüssel für eine stabile Energieversorgung in einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft werden?