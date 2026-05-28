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Mehr Geld für den Aufsichtsrat: Deutsche Bank verteidigt Gehaltserhöhungen

Bei der ersten Präsenz-Hauptversammlung seit 2019 sieht sich die Deutsche Bank mit Protesten und scharfer Kritik von Aktionärsvertretern konfrontiert. Im Mittelpunkt steht die geplante deutliche Erhöhung der Vergütung für den Aufsichtsrat – insbesondere für Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts.