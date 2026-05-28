Politik

Reiche in China: Wirtschaftsministerin wirbt für engere Zusammenarbeit

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche setzt bei ihrem China-Besuch auf engere wirtschaftliche und politische Beziehungen. Angesichts globaler Konflikte und wirtschaftlicher Unsicherheiten warb die CDU-Politikerin in Guangzhou für mehr Kooperation, Investitionen und langfristiges Vertrauen zwischen beiden Ländern.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
28.05.2026 15:18
Lesezeit: 1 min
Reiche in China: Wirtschaftsministerin wirbt für engere Zusammenarbeit
Wirtschaftsministerin Reiche wirbt in Guangzhou für stärkere deutsch-chinesische Beziehungen. Was das für Handel und Investitionen bedeutet (Foto: dpa). Foto: Johannes Neudecker

Im Folgenden:

  • Warum Reiche trotz globaler Spannungen für engere Beziehungen zu China wirbt.
  • Wie Reiche Deutschlands Rolle als Exportnation gegenüber China vereinbaren will.
  • Welche Industrieprovinz Guangdongs Reiche bei ihrem Besuch besonders beeindruckt hat.

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